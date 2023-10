Frequentadores relatam descaso com Cidade Mirim

Os frequentadores do parque Cidade Mirim Ayrton Senna na rua Joaquim Miranda na Vila Augusta, relatam o descaso visto há alguns meses com o parque. De acordo com a denúncia enviada ao HOJE, eles relatam que o asfalto está prejudicado e deformado na estrutura dentro do local.



Através de imagens é possível ver as rachaduras em diversos pontos do parque.

- PUBLICIDADE -