No sábado do dia 21 de outubro, a guarulhense Sophia Isabelly de apenas 11 anos disputou no Campeonato Paulista e conseguiu conquistar ouro se tornando bi campeã. A atleta treina desde 2022 em uma academia de Guarulhos com o sensei Danilo Lima. A luta aconteceu no ginásio poliesportivo José Corrêa em Barueri, São Paulo.

