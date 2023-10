Escolas da Prefeitura de Guarulhos recebem biodigestores para gerar energia limpa

Nesta segunda-feira (30), a EPG Celso Furtado, no Bonsucesso, passou a contar com um recurso tecnológico importante para geração de energia limpa, renovável e sustentável. A unidade recebeu um biodigestor, equipamento que converte o resíduo orgânico em biofertilizantes, composto orgânico e biogás. Iniciativa do projeto Escolas + Verdes, a ação objetiva promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras. A EPG Prof.ª Silvia de Cássia Matias, no Taboão, também foi beneficiada com o equipamento.

Executada por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a implantação dos biodigestores nas escolas públicas do município de Guarulhos tem como foco a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, como o gás metano, melhoria da gestão de resíduos sólidos e a promoção da educação ambiental.

Com o biodigestor, as cascas de frutas e legumes, restos de comida e borra de café, por exemplo, deixam de ir para o lixo comum e geram o biogás, que retorna para o fogão no preparo da merenda. O biofertilizante líquido pode ser utilizado em hortas, pomares e jardins da escola.

Soluções sustentáveis

A instalação do biodigestor na EPG Celso Furtado contou com as presenças do prefeito Guti, do secretário de Educação, Alex Viterale, e da subsecretária, Fábia Costa. No final de dezembro de 2022, na gestão do prefeito Guti como presidente, o Condemat foi habilitado pelo Ministério do Meio Ambiente para implantação de biodigestores em escolas públicas.

Junto aos alunos da escola, o Guti refletiu sobre soluções e ciclos naturais de sustentabilidade, avaliando os benefícios do uso dos biodigestores. “Se não cuidarmos direito do nosso planeta, não teremos um meio ambiente e ecossistema saudáveis para que seja possível a vida. Por isso, as futuras gerações têm papel fundamental de cuidar bem do meio ambiente, de virar essa chave para recompor o planeta”, disse.

Atento ao futuro, o chefe do Executivo observou na geração de biofertilizantes e de biogás pelas escolas da rede municipal oportunidade de criação de políticas públicas sustentáveis para distribuição de biofertilizantes e composto orgânico para a comunidade e biogás para a unidade escolar, o que vai incentivar as famílias a criarem suas próprias hortas e a adquirir práticas de consumo de alimentos livres de defensivos agrícolas.

“A geração de energia limpa é de suma importância. Por isso, é fundamental estar aqui hoje, sabendo que esta escola é referência na questão do trato com o meio ambiente”, destacou Viterale.

A instalação modelo dos biodigestores nas escolas da Prefeitura de Guarulhos contou ainda com as presenças da diretora de Meio Ambiente de Suzano e coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat, Solange Wuo, além de representantes de Guararema, Salesópolis e Suzano.