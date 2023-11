Com calor excessivo, Prefeitura de Guarulhos permite o uso de bermudas pelos servidores públicos

A Prefeitura de Guarulhos publica no Diário Oficial nesta segunda-feira (13) um decreto que flexibiliza o uso de vestimentas dos servidores públicos como medida de conforto térmico devido à onda de calor sem precedentes pela qual passam vários estados do país. Já a partir desta terça-feira (14) os funcionários poderão utilizar bermudas e camisetas de manga curta durante o expediente.

O decreto cita que são necessários cuidados em relação aos efeitos da atual onda de calor, em que as temperaturas podem atingir os 40ºC, com sensação térmica de até 45ºC. De acordo com a Climatempo, a previsão em Guarulhos para esta terça-feira é de máxima de 39ºC, contra 37ºC na quarta-feira (15), 39ºC na quinta-feira (16) e 35ºC na sexta-feira (17).

O calor excessivo representa um perigo de morte, por exemplo, pela perda de líquido por meio do suor, que em excesso torna o sangue viscoso, o que pode afetar o coração e os rins, mais exigidos nessa situação. A desidratação também causa vasoconstrição, o que eleva o risco de derrame e trombose. Pode haver ainda alterações na pressão sanguínea (queda), no sistema respiratório e em outros órgãos.

Quando as temperaturas ultrapassam os 39 graus centígrados enzimas fundamentais para o funcionamento do metabolismo sofrem uma queda grande na velocidade das reações químicas necessárias à vida. No limite, o corpo pode deixar de funcionar.

O decreto publicado pela Prefeitura permite o uso de bermudas até a altura do joelho e camisetas de manga curta nos órgãos internos e em serviços externos. Ficam excluídas da flexibilização as carreiras sujeitas ao uso obrigatório de uniformes, que têm regulamentação própria.

A decisão do Poder Executivo é válida até 31 de dezembro deste ano, podendo ser renovada pela administração municipal.