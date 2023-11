Câmara amplia economia e totaliza R$ 10 milhões de subvenção a hospitais de Guarulhos

Nesta terça-feira (21) a Câmara de Guarulhos anunciou o segundo repasse de R$ 5 milhões aos Hospitais Jesus José e Maria e Stella Maris, totalizando R$ 10 milhões em subvenções. O recurso é fruto da redução de despesas internas do Legislativo e os valores serão repassados às instituições ainda em novembro de 2023. A Casa já havia anunciado um repasse no dia 24 de outubro.

O presidente da Câmara de Guarulhos, vereador Ticiano Americano (Cidadania), afirmou que o empenho do Legislativo e do Executivo possibilitou a duplicação dos recursos destinados às instituições. “A Prefeitura já aumentou de R$ 23 milhões para R$ 36 milhões a subvenção destinada aos hospitais. E, com a economia gerada pela Câmara e o repasse desses R$ 10 milhões, o valor chegará a R$ 46 milhões, ou seja, os recursos para os hospitais vão dobrar.”

Participaram da solenidade de assinatura do termo de compromisso de entrega dos recursos, além do presidente Ticiano Americano, os vereadores Lucas Sanches (sem partido), Janete Rocha Pietá (PT), Vanessa de Jesus (Republicanos) e Carlinda Tinôco (Republicanos). Os parlamentares falaram sobre a importância do trabalho das duas instituições e manifestaram a intenção de indicar ao Executivo a divisão igualitária dos recursos, considerando que os dois hospitais desenvolvem um trabalho relevante para a população de Guarulhos, embora a definição de percentual seja uma decisão técnica, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o médico intensivista e diretor técnico do Hospital Stella Maris, Luiz Fernando Castro, os recursos chegam em boa hora, devido à operação em alta complexidade, que aumentou após a pandemia. “Depois da pandemia, os problemas cardíacos aumentaram em quantidade e gravidade; os custos aumentaram, mas não retornaram ao patamar anterior; trabalhamos com alta complexidade, o que, infelizmente, representa alto custo”, explicou.

Segundo o presidente da Associação Beneficente Jesus, José e Maria, Nelson Fernandes Junior, o repasse é uma tábua de salvação. “Parabéns à Câmara, na presidência do vereador Ticiano, por essa economia substancial que, se não cobre todo nosso déficit, faz nosso fim de ano ser um pouco mais tranquilo. Quem se beneficia é o paciente guarulhense”, afirmou.

Para a madre Vitória de Nazareth, presidente do Hospital Stella Maris, o trabalho da Câmara foi intenso em nome da população. “A necessidade é da saúde pública do município. Agradecemos o esforço conjunto, do prefeito Guti, que sinalizou que executará o repasse, e dos vereadores, principalmente o presidente Ticiano, que governou a Câmara no sentido de ajudar esses hospitais que tanto necessitam.”