GCM detém homem por crime de trânsito e dano ao patrimônio público no Bonsucesso

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos deteve um homem na manhã de sábado (18), no Bonsucesso, por crime de trânsito e dano ao patrimônio público após atingir o muro da EPG Celso Furtado com seu carro, um GM Corsa Bege. Ele alegou aos agentes que perdeu o controle, mas exames clínicos posteriores confirmaram a embriaguez, com dosagem alcoólica acima de 0,04 mg/l.

O exame foi realizado no PA Bonsucesso, para onde o acusado foi encaminhado para cuidados médicos. A autoridade no 7º Distrito Policial (DP), que recebeu o caso, determinou uma perícia do local do acidente e, diante das evidências, lavrou um boletim de dano ao patrimônio público, conforme previsto no artigo 163 do Código Penal. O condutor teve seu veículo retido e sofrerá multa e suspensão da CNH por 12 meses.

O departamento jurídico da Prefeitura abrirá processo administrativo com laudos técnicos, fotos e o boletim de ocorrência para acionar o autor e ressarcir os cofres públicos dos prejuízos causados ao patrimônio.