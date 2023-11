Prefeito recebe conselheiros tutelares que tomarão posse em janeiro de 2024

O prefeito de Guarulhos, Guti, se reuniu na tarde desta quarta-feira (22), no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima, com os conselheiros tutelares eleitos no dia 1º de outubro e que tomarão posse no início do ano de 2024 e também com os que findam seus mandatos nos próximos dias. Acompanhado do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, o chefe do Executivo aproveitou a ocasião para desejar boa sorte àqueles que iniciarão o trabalho e demonstrou gratidão pelas ações feitas pelos que agora passam o bastão.

“Eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês. Tudo que envolve bons tratos, acolhimento e dignidade à criança eu sou fã, então agradeço do fundo do coração o trabalho que vocês desempenharam”, afirmou Guti. O prefeito destacou, entre os avanços obtidos nos últimos anos, a abertura de mais uma unidade do conselho na região do Pimentas, que começa a funcionar em janeiro de 2024, e a instalação das sedes em espaços físicos mais apropriados de trabalho tanto para os conselheiros quanto para os atendidos.

A missão institucional de um conselheiro tutelar consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infantojuvenil, como à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura e à convivência familiar e comunitária. Os novos conselheiros receberam certificados desejando “que o trabalho sempre seja pautado em prol dos interesses da sociedade como um todo, procurando desde sempre ajudar as crianças e os adolescentes mais necessitados”.

Para Sonidelaine Cristina Mesquita, conselheira tutelar reeleita que irá atuar na nova unidade, no Pimentas, a última gestão apresentou um enorme avanço em perspectivas como diálogo, construção, entendimento do papel e atribuição do profissionais, atendimentos e construção de políticas públicas. “Todos nós estamos de parabéns, pois além dos desafios diários nos empenhamos em fazer melhor e deixar um legado para os que estão vindo”, disse.

Eleições

Cerca de 30 mil eleitores se dirigiram às urnas no dia 1º de outubro para eleger 35 conselheiros tutelares para atuarem em sete regiões da cidade: Bonsucesso, Centro, Cumbica, Pimentas I, Pimentas II, São João e Taboão.

Confira a lista de eleitos por região e o número de votos

Bonsucesso

1 – Irene (1.599)

2 – Tammy (1.558)

3 – Dayse (1.447)

4 – Alecia (1.439)

5 – Elizete (1.358)

Centro

1 – Maurício (2.179)

2 – Maria (2.159)

3 – Jeiza (1.618)

4 – Alessandra (1.593)

5 – Geralda (1.576)

Cumbica

1 – Evandro (1.945)

2 – Jessica (1.752)

3 – Regis (1.686)

4 – Grasy (1.556)

5 – Rose (1.553)

São João

1 – Erika (2.550)

2 – Adriana (1.586)

3 – Neide (1.584)

4 – Bertulino (1.440)

5 – Gilmara (1.432)

Taboão

1 – Fabiana (1.824)

2 – Juliana (1.764)

3 – Neide (1.642)

4 – Maria (1.512)

5 – Sandra (1.179)

Pimentas I

1 – Léo (2.768)

2 – Adriana (2.629)

3 – Sandra (2.112)

4 – Carla (1.567)

5 – Sandra (1.430)

Pimentas II

1 – Nathacia (2.695)

2 – Sonidelaine (2.611)

3 – Junior (1.910)

4 – Rafaela (1.857)

5 – Márcia (1.613)