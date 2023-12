Quatro UBS estarão abertas em Guarulhos no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (9), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo programa Saúde Agora para atender a população em cada uma das quatro regiões de saúde da cidade (Centro, Cantareira, São João e Pimentas). As unidades em funcionamento serão Jardim Paraventi, Jardim Acácio, Inocoop e Cummins.



Os serviços disponíveis abrangem consultas médicas e exames de Papanicolau, com agendamento prévio via aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS, e os que não necessitam de agendamento, como vacinação, retirada de medicamentos, aferição de pressão e glicemia (mediante pedido médico), testes rápidos para a detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como curativos e as condicionalidades do programa Bolsa Família.



Nessas unidades também serão promovidas ações específicas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com foco no HIV, exceto na UBS Cummins, que abordará a importância da alimentação saudável e os cuidados com a saúde bucal. Esta iniciativa, que faz parte do programa Movimenta Saúde, se alinha com o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1° de dezembro, buscando disseminar informações essenciais e estratégias preventivas contra essa doença e outras ISTs.



Serviço



UBS Jardim Paraventi: rua Vila Lobos, 340, Jardim Pinhal

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007 , Jardim Acácio

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Cummins: rua Plácido Ivo de Mello, 68, Cidade Jardim Cumbica



