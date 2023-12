GCM prende mulher foragida da Justiça por crime de roubo no Jardim City Las Vegas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na tarde desta segunda-feira (11), no Centro de Educação Ambiental do Jardim Las Vegas, uma mulher foragida da Justiça por crime de roubo. Ela foi abordada pelos agentes da Inspetoria Oeste devido à sua postura alterada e agressiva.



Ao ser questionada, a mulher entrou em contradição ao fornecer dois nomes. Diante dos fatos os agentes decidiram encaminhá-la ao 2° Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que buscou informações pelas digitais da mulher no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), uma divisão da Polícia Civil que mantém um serviço informatizado de pesquisa e registro civil e criminal.



Os arquivos do IIRGD confirmaram tratar-se de uma pessoa procurada pela Justiça por crime de roubo. Ela havia conseguido o benefício da saída temporária, mas não retornou no tempo determinado. Sendo assim, a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por captura de procurado. A mulher ficou detida e à disposição da Justiça.



