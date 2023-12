Prefeitura entrega novos pontos de iluminação pública no Lavras

A Prefeitura de Guarulhos entregou na noite desta terça-feira (12) 20 novos pontos de iluminação na rua Celso Rodrigues Salgueiro, no Lavras. Trata-se de uma ampliação da quantidade de pontos na cidade, já que todo o parque de iluminação do município, que compreende cerca de 73 mil lâmpadas, já havia sido modernizado com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED, mais econômicas, e entregue em 8 de dezembro.

Com o fim do processo de modernização, o programa Ilumina GRU prevê a ampliação do parque de iluminação da cidade para 116.871 pontos.

“Só aqui na região do Lavras entregamos 123 novos pontos de iluminação tudo em LED e hoje inauguramos novos pontos em uma rua que nunca foi iluminada. É uma iniciativa importante para trazer mais segurança para a população”, disse o prefeito Guti.

Bruno Gersósimo, secretário de Administrações Regionais, ressaltou que a Prefeitura tem trabalho para levar iluminação a locais que ainda não contam com o benefício. “Estamos trabalhando diariamente para ampliar os pontos de iluminação na cidade. Esta é mais uma missão que o prefeito Guti nos confiou e na qual estamos empenhados”, ressaltou.

A munícipe Cintia Alves falou que os moradores da rua Celso Rodrigues Salgueiro esperavam há muito tempo pela chegada da iluminação. “Nesta rua ninguém enxergava nada e carro dificilmente passava por aqui, pois dava medo. Nós, moradores, merecemos muito esta iluminação”.

A cidade ganhou também um Centro de Controle Operacional, na sede da Secretaria de Administrações Regionais, que faz o monitoramento de todo o parque de iluminação e que permite saber de forma imediata se uma lâmpada precisa de manutenção. Com o sistema de telegestão, a equipe do Consórcio Guarulhos Luz consegue encaminhar uma equipe ao local imediatamente para realizar o reparo.

Reclamações

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.

Parceria público-privada

O programa Ilumina GRU é fruto de uma parceria público-privada celebrada em março deste ano. O Consórcio Guarulhos Luz, que realizou a troca de todas as lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED, é também responsável pelas operações, expansões e avanços tecnológicos que porventura surjam ao longo dos próximos 30 anos, período previsto no contrato assinado com a Prefeitura.