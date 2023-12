GCM prende homem acusado de furto a estabelecimentos comerciais na região do Lago dos Patos

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na sexta-feira (22) acusado de furto a três estabelecimentos comerciais na região do Lago dos Patos, na Vila Galvão. A equipe em serviço no local identificou o indivíduo por meio de imagens dos circuitos internos dos comércios.

Os proprietários fizeram as denúncias e confeccionaram boletins de ocorrência, apresentando as imagens à autoridade de plantão no 2º Distrito Policial (DP), que requisitou perícia técnica nos locais. Além disso, pela proximidade e confiança nos serviços executados pela GCM na região, os comerciantes mostraram as imagens aos agentes, as quais auxiliaram na prisão do suspeito.

Diante das evidências, a GCM encaminhou o acusado ao 2º DP e contatou as vítimas, que compareceram ao local para identificação. Após as oitivas, a autoridade policial ratificou a prisão do homem por furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculos, conforme os artigos 155 e 298 do Código Penal. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.



Foto: Divulgação/PMG



