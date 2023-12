Prefeitura prorroga prazo para cadastrar tamanhos do uniforme escolar para 5 de janeiro

Desde o dia 14 de dezembro a Secretaria de Educação de Guarulhos disponibiliza para pais e responsáveis o sistema de coleta de dados e suprimentos escolares, para que sejam inseridos os tamanhos dos uniformes e tênis escolares necessários ao atendimento dos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

O cadastro foi prorrogado e deve ser feito impreterivelmente até o dia 5 janeiro. O sistema foi desenvolvido de forma a oferecer acesso fácil e intuitivo para o preenchimento, indicando inclusive as medidas das peças com o objetivo de obter dados precisos e evitar trocas.



Para cadastrar basta acessar https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/uniformeescolar/cadastrar/solicitacao/ e preencher com o tamanho correto do uniforme e do tênis, considerando a utilização no ano letivo de 2024.



Em caso de dúvidas, acesse o tutorial de como cadastrar em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11263/inl.

Foto: LeornadoVittuli/ PMG