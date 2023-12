Prefeitura doa 1,4 mil quilos de ração a protetores de animais de Guarulhos em dezembro

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos concluiu nesta quinta-feira (28) a doação de 1,4 mil quilos de ração para cachorros a vinte protetores de animais nos bairros Recreio São Jorge, Capelinha, Jardim Hanna, Mato das Cobras, Jardim Fortaleza, Jardim Bela Vista, Vila Galvão, Jardim Rizzo, Parque Cecap, Vila Rosália e Jardim Cabuçu.

A seleção dos beneficiados foi realizada mediante indicação e também durante a rotina de fiscalização, castração e acompanhamento da saúde dos animais, como a aplicação da vacina antirrábica, com o apoio da equipe do Departamento de Zoonoses. “Alguns protetores chegam a abrigar 150 animais e passam por muitas dificuldades para poder alimentá-los”, explica Juliana Kopczynski, diretora do DPAN. “Todos os anos os casos de abandono explodem durante as férias e, como o abrigo da Prefeitura também já está com a lotação esgotada, achamos justo dividir com essas pessoas o excedente do nosso banco de ração neste mês”.

Uma das beneficiadas é a protetora Francisca Moura de Souza, moradora do Jardim Fortaleza, que cuida de vinte cães de pequeno porte e de dois gatos, todos já castrados pela Prefeitura. “Estava entrando em depressão com os animais muito magros e procriando sem parar, mas aí o DPAN veio, castrou e vacinou todos eles e está ajudando com a ração. Melhorou muito a nossa vida”, revela a protetora.

Como ajudar?

Quem quiser colaborar com o banco de ração do Departamento de Proteção Animal pode doar pessoalmente na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso, ou na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na rua Antônio Vita, 579, Cidade Maia.

Também é possível solicitar a retirada da doação ao entrar em contato pelos telefones 2475-9877, 2088-8733, 2436-3656 ou 2436-3658 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Além de ração, também são aceitas doações de brinquedos, roupas, cobertas, caminhas e produtos de higiene.



Foto: Divulgação/PMG

28/12/2023

