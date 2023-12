Último sábado do ano tem quatro UBS abertas pelo programa Saúde Agora

A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde neste sábado (30) para atender a população para consultas, exames e vacinação. As UBS Jardim Palmira, Santa Paula, Parque Alvorada e Cavadas, que reabriu recentemente após reformas, estarão em funcionamento das 8h às 16h como parte do sistema de rodízio estabelecido pelo programa Saúde Agora.



Durante o sábado essas UBS disponibilizarão todos os seus serviços convencionais, sendo que para passar em consulta médica ou realizar a coleta de Papanicolau é necessário agendar previamente por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade. Para a vacinação contra a covid-19, influenza (gripe) ou outras imunizações de rotina, basta comparecer com documento original com foto e carteirinha de vacinação.



Testes rápidos para detecção de covid-19, HIV, sífilis, tuberculose e hepatites B e C estarão disponíveis sem agendamento, assim como a regularização dos compromissos do programa Bolsa Família e o cadastro E-SUS. Além disso, as pessoas com medicamentos vencidos ou em desuso em casa podem aproveitar para encaminhá-los às UBS para o descarte correto.

Em consonância com o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1° de dezembro, três das quatro unidades terão como meta disseminar informações vitais e estratégias preventivas contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, com a sífilis. Somente a UBS Palmira se concentrará em dar orientações preventivas contra a tuberculose, doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões.



Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125, Jardim Palmira

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada



Foto: Fábio Nunes Teixeira/PMG

Arte: Comunicação/PMG

28/12/2023