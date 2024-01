Lady Driver chega à Guarulhos e destaca oportunidades de trabalho

O app de transporte urbano Lady Driver chega à cidade de Guarulhos como uma alternativa para mulheres que preferem ter suas chamadas atendidas por outras mulheres, buscando por mais segurança.

Mas a segurança aqui também é um diferencial para as motoristas, já que o app só aceita chamadas originadas por mulheres, o que contribui muito nesta questão, principalmente nas grandes cidades, onde o medo é frequente.

A operação em Guarulhos ainda é recente e está em fase de captação de motoristas. Muitas são mães, as chamadas “mãetoristas”, que na Lady Driver passam a ser remuneradas por isso, ou seja, elas são pagas para dirigir e trabalham só com mulheres, crianças e idosos. A Zona Norte de São Paulo faz parte da área de cobertura e reforça a operação nesta região da cidade.

A vantagem de trabalhar com a Lady Driver – além da remuneração maior, já que o app paga até 30% a mais que os outros – é que com as corridas agendadas, é possível se programar antes de sair de casa com os horários que têm disponibilidade para dirigir. Além disso, a motorista sabe quem e onde vai buscar, recebe pelo deslocamento até lá e ainda economiza tempo e dinheiro que gastaria com combustível se tivesse que ficar rodando até a próxima passageira.

Para quem já trabalha como motorista de outros aplicativos, na Lady Driver a taxa fixa é de 25% com essa vantagem de trabalhar apenas com mulheres, passageiras, seus filhos e parentes idosos.

Durante esta fase inicial, a dica para as passageiras da cidade – além de divulgarem o serviço e convidarem as amigas para o chamado “plano B” – é agendar as corridas sempre que possível, assim, ninguém corre o risco de ficar sem uma lady para chamar de sua. A Lady Driver nasceu a partir de um caso de assédio e hoje já conta com mais de 100 mil motoristas cadastradas, o que significa empoderamento feminino e independência financeira. “Todas as mulheres de Guarulhos e da Zona Norte de São Paulo que têm um carro e um tempinho livre estão convidadas a conhecer o app e serem parceiras da Lady Driver. Tem muita gente ganhando um dinheiro extra no fim de semana, por exemplo, mas também têm aquelas que têm o app como única fonte de renda e trabalhando com dedicação, dá para ter um bom retorno”, explica a CEO da empresa, Gabryella Correa.