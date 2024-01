Grupos prioritários devem receber a dose da vacina contra a covid-19 semestral ou anualmente

A partir desta quarta-feira (10) pessoas com cinco anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da covid-19 têm indicação de dose anual da vacina ou a cada seis meses, independente de doses prévias já recebidas contra a doença, segundo recomendação da Secretaria da Saúde do Estado.



Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidas, bem como gestantes e puérperas, fazem parte dos grupos prioritários, portanto, devem receber a dose contra a covid-19 semestralmente. Já a dose anual é recomendada para pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, além de indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e aquelas privadas de liberdade maiores de 18 anos.



Funcionários do sistema de privação de liberdade, bem como jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua também fazem parte dos grupos prioritários para receber a dose uma vez por ano.

Para se vacinar não é necessário apresentar comprovante de recebimento das aplicações anteriores, desde que o indivíduo esteja devidamente cadastrado no sistema Vacivida como pertencente ao grupo prioritário em doses já recebidas.



População geral

Os munícipes de cinco anos a menores de 60 anos que não se enquadram nos grupos prioritários, e que desejarem iniciar a vacinação primária ou concluir o esquema vacinal já iniciado, poderão ir até uma das 69 Unidades Básicas de Saúde da cidade para receber a dose enquanto durarem os estoques, de acordo com a faixa etária e os imunobiológicos disponíveis.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

