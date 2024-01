Sincomerciários de Guarulhos completa 60 anos

Há 60 anos, em 21 de janeiro de 1964, a Associação Profissional dos Empregados no Comércio de Guarulhos obteve a Carta Sindical (autorização que o Ministério do Trabalho dava para os sindicatos funcionarem). Legalmente, esse foi o início do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos que agora, em janeiro de 2024, completa 60 anos.

Presidido atualmente por Edson Carvalho, que integra a diretoria eleita em 2019, representa cerca de 80 mil comerciários e tem como base territorial as cidades de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel.

Há seis décadas defende os direitos dos trabalhadores no comércio, buscando reajustes salariais acima da inflação, participação nos lucros e resultados, melhoria das condições de trabalho e, ainda, cobra e fiscaliza as empresas quanto ao cumprimento das Convenções Coletivas e das leis trabalhistas.

Diariamente, dezenas de comerciários são atendidos nas sedes de Guarulhos e Itaquaquecetuba, na defesa de direitos trabalhistas atingidos. Os sócios têm à disposição dentista gratuito, convênios com descontos em escolas, universidades, clínicas, laboratórios, parques, entre outros, além do acesso grátis, inclusive para dependentes, à Sede Campestre de Santa Isabel, preços reduzidos nos Centros de Lazer de Avaré e Praia Grande e a participação na festa anual dos comerciários, com direito a concorrer a prêmios, como motos e televisores.

A atuação do Sincomerciários Guarulhos e Região sempre teve o objetivo de proporcionar boas condições de vida para a categoria. O departamento jurídico é atuante e ajuíza ações que garantem reparação de prejuízos causados aos trabalhadores no comércio.

Isso é apenas parte da longa história de sessenta anos de luta do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e Região.

Para comemorar a data, estamos preparando material comemorativo com vídeo, banners e divulgação nos jornais de Guarulhos.

DATAS IMPORTANTES

Novembro de 1962 – Fundação da Associação Profissional dos Empregados no Comércio de Guarulhos.

Março de 1963 – Assembleia de aprovação do estatuto da Fundação da Associação Profissional dos Empregados no Comércio de Guarulhos.

Janeiro de 1964 – Oficialização do Sindicato mediante Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho.

Setembro de 1966 – Eleição e posse dos membros da primeira diretoria. Janeiro de 1996 – Inauguração da sede própria.

Outubro de 1996 – Inauguração da sede campestre.

Junho de 2003 – Inauguração do pesqueiro.

Julho de 2012 – Inauguração da Sede em Itaquaquecetuba.

Setembro de 2019 – Posse da diretoria atual.