A guarulhense Bia já é um fenômeno dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil e além de ter alcançado a marca de 2,5 de seguidores no Instagram, também conta com o apoio de diversos artistas. A cantora Anitta foi uma delas que declarou a torcida pra vendedora e comentou pelo menos duas vezes em publicações distintas em seu perfil pessoal. No Instagram, bia ainda é seguida por Luisa Sonza e Tatá Werneck.

- PUBLICIDADE -