Prefeitura leva pavimentação a sete vias em três bairros

A Prefeitura de Guarulhos iniciou na última sexta-feira (8) a obra de pavimentação com blocos de concreto intertravados da viela Leste B, no Jardim Ponte Alta. O trabalho acontece pelo sistema Mãos à Obra, coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos.

A via está recebendo 600 m² de pavimentação, etapa realizada aos finais de semana com a colaboração da comunidade e apoio técnico da Prefeitura, e instalação de 200 metros de guias. A obra beneficia diretamente 40 famílias, que terão melhores condições de mobilidade e menos acúmulo de poeira nas residências.

Outros endereços com obras de pavimentação em andamento são a rua Projetada, no Sítio São Francisco, e as ruas Gentio de Ouro, Jaboatão, Timbaúba, Manoel Cordeiro e Avelino Alves, no Pimentas. O serviço entregará um total de 5,6 mil m² de pavimentação e 2 mil metros de guias e sarjetas, levando mais qualidade de vida e segurança aos moradores, bem como melhora do aspecto urbanístico e valorização dos imóveis. As intervenções devem ser concluídas em 45 dias e beneficiarão cerca de 326 famílias.