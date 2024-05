Guarulhos garante bons resultados em três modalidades nos Jogos da Juventude

- PUBLICIDADE -



Na última terça-feira (30) Guarulhos garantiu boas vitórias pelos Jogos da Juventude. Os duelos aconteceram no ginásio do Conjunto Desportivo Baby Barioni, em São Paulo. A equipe Aprov-Guarulhos de vôlei feminino venceu Carapicuíba por 2 sets a 0 e enfrentará São Bernardo do Campo na final, que acontece na próxima segunda-feira (6), às 15h30, no mesmo local. A decisão vale vaga na fase final estadual da competição.

Na segunda-feira (29) o basquete masculino Apagebask-Guarulhos se classificou para a final da fase regional ao vencer Itaquaquecetuba por 53 a 49. A equipe guarulhense enfrenta Jandira na decisão, que acontece também no dia 6, às 14h, no mesmo ginásio.

No feminino, a Apagebask-Guarulhos também venceu Itaquaquecetuba por 74 a 11 e garantiu vaga direta para a fase final estadual da competição, que acontece em Araçatuba, com data prevista para início de junho.

Já a equipe masculina de futsal Wimpro-Guarulhos disputa a final igualmente no dia 6 de maio contra Mogi das Cruzes, às 15h20, também no Conjunto Desportivo Baby Barioni.