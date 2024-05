Jovens estudantes visitam espaço de compostagem da Prefeitura no Taboão

- PUBLICIDADE -



Química, biologia, engenharia, ecologia e até questões de saúde foram temas transversais abordados durante a visita de um grupo de estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Celso Piva, nesta quinta-feira (9), ao pátio de compostagem da Prefeitura de Guarulhos, no Jardim Taboão. No local é realizada a transformação de restos de alimentos, como cascas de frutas e legumes, em adubo orgânico distribuído aos agricultores familiares da cidade, e também em biogás para a alimentação de lamparinas e fogões.

Após passarem pela estação de vermicompostagem (compostagem com minhocas), os jovens conheceram as leiras com as diferentes etapas da compostagem termofílica e o biodigestor, equipamento no qual os resíduos orgânicos são transformados em biogás. A visita serviu também como preparação para a utilização do biodigestor, que será inaugurado na escola estadual nesta sexta-feira (10).

Com o sonho de ser médica, Ester Cardoso dos Santos, 16 anos, falou sobre a experiência. “Muito impressionante a transformação dos resíduos em gás que pode ser utilizado com segurança no dia a dia. Temos que parar de dar desculpas e começar a realizar a compostagem em nossas casas e escolas para ajudar a recuperar a saúde do planeta”.

Para a professora Cristiane Baltazar, os conhecimentos adquiridos serão úteis no dia a dia da escola e também para a disseminação nas famílias e comunidades dos estudantes. “Nossa escola é bastante engajada em questões ambientais e certamente o que eles aprenderam aqui é uma semente que será cultivada não só no ambiente escolar, mas também entre a família”, afirmou a docente.

A visita ao pátio de compostagem foi uma das atividades da 4ª Semana de Compostagem de Guarulhos, que segue com ações em diferentes endereços até sábado (11). Confira a programação em www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero/semana-da-compostagem.