Alunos do CEU Bonsucesso aprendem a fazer compostagem com minhocas

A transformação de resíduos, como cascas de frutas e legumes, em adubo orgânico que alimenta e faz as plantas crescerem é uma espécie de mágica aos olhos dos pequenos alunos do ensino infantil do CEU Bonsucesso. Interessados em tudo, eles investigam as minhocas e participam misturando os restos de alimentos e uma espécie de serragem nos baldes onde ocorre a transformação.

Parte da 4ª Semana da Compostagem de Guarulhos, a atividade foi coordenada pela professora do ensino infantil Ana Paula Florêncio da Silva, que costuma receber presentinhos como caroços de abacate e de laranja das crianças. “Fico muito feliz quando eles me trazem caroços porque significa que estão entendendo a importância da compostagem para a obtenção de alimentos saudáveis e também para a redução do volume de lixo enviado aos aterros sanitários”, explica Ana.

Na quinta-feira (9) foi a vez dos pais dos educandos do CEU Presidente Dutra aprenderem sobre a compostagem. O evento foi fechado à comunidade escolar, mas a programação da semana seguiu com diversas atividades livres, como a oficina Compostagem sem Minhocas, também na quinta (9), às 14h.

Confira as demais atividades da 4ª Semana da Compostagem de Guarulhos em www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero/semana-da-compostagem.