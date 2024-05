Dona do Jornal de Guarulhos move ação por uso indevido da marca

A Empresa Jornalística Folha Metropolitana Ltda, proprietária da marca Jornal de Guarulhos, decidiu acionar o diretor responsável por publicação que circulou na cidade nesta terça-feira, pelo uso indevido da marca que lhe pertence. Também a Meta, responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram foi notificada a tirar do ar as postagens feitas de forma irregular.

Segundo a representante da Empresa Jornalística Folha Metropolitana, Roseli Thomeu foi pega de surpresa ao ver um jornal circulando com o nome que é registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) por sua empresa.

Na manhã de terça-feira, começaram a ser distribuídos exemplares de um impresso intitulado Jornal de Guarulhos em alguns cruzamentos da cidade e em estabelecimentos comerciais, sem a devida autorização dos proprietários da marca.

No expediente, aparece como diretor responsável Valdir Pimenta Junior, um cidadão que até a última sexta-feira, 10 de maio, era assessor parlamentar na Câmara Municipal de Guarulhos.

A marca Jornal de Guarulhos pertence a Empresa Jornalística Folha Metropolitana que até 2016 era detentora também do jornal Folha Metropolitana. Naquele ano, em um acordo com o Grupo Mgcom apenas a marca Folha Metropolitana foi transferida, ficando o Jornal de Guarulhos com a antiga proprietária.

Mesmo sem circular, a marca permaneceu com o registro validado pelo INPI, órgão que regula o uso de nomes para fins jornalísticos e publicitários. Até mesmo, o uso da marca Jornal de Guarulhos em redes sociais por outros sem a devida autorização de seu proprietário é irregular. Por isso, a Meta também foi notificada. Desta forma, os representantes legais da empresa detentora da marca Jornal de Guarulhos estão solicitando que as páginas que a utilizam irregularmente sejam removidas imediatamente.

