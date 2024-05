Guarulhos inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue na segunda-feira

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos inicia na próxima segunda-feira (20) a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue para a faixa etária de dez a 14 anos. O público-alvo pode procurar uma das 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para completar o ciclo de imunização, que é feito em duas etapas, com a segunda dose sendo aplicada 90 dias após a primeira.

Guarulhos recebeu, em 19 de fevereiro, 34.270 doses do imunizante e começou a vacinação no público-alvo no dia seguinte. Até agora já foram vacinadas 32.230 crianças e adolescentes de dez a 14 anos.

Pais ou responsáveis devem comparecer com documento de identificação dos jovens e a caderneta de vacinação, além de um comprovante de residência.

Todos os que tomaram a primeira dose devem retornar 90 dias depois para receber a segunda. A vacinação contra a dengue não é indicada para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. Também estão vedadas gestantes e mulheres em fase de amamentação.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.