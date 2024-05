Guarulhos promove eventos voltados à pessoa com deficiência

- PUBLICIDADE -



Nos dias 14 e 15 de maio (terça e quarta-feira) a Secretaria da Saúde de Guarulhos realizou dois eventos no Centro de Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência (CAMPD), na Vila São Jorge. Na terça-feira a fisioterapeuta Sílvia de Cássia falou sobre temas relacionados ao Dia das Mães e à violência contra a mulher. No dia seguinte a psicóloga Claudia Papotto apresentou a palestra “Projeto Avatar – conhecendo a si mesmo, fortalecendo vínculos sociais, familiares e recursos internos de enfrentamento”.

No primeiro evento, destinado a pacientes do grupo de AVC (acidente vascular cerebral), foram tratados os temas “O que é ser mãe, quais suas felicidades e agruras durante a vida” e “Violência contra mulher e a elucidação dos diversos tipos de violência física, psicológica e patrimonial”. Ao término da palestra houve um trabalho de cinesioterapia com música e atividade lúdica.

No encerramento foi sorteada uma edição do livro A Realidade Oculta no Espelho, de autoria da palestrante. A obra é uma ficção que aborda histórias reais de violências vividas pelas mulheres ao longo do tempo. O evento contou com a participação de aproximadamente 70 pessoas, entre funcionários do CAMPD e pacientes que compõem o grupo de AVC.

Já o evento do projeto Avatar teve como foco a melhoria na vida social do usuário dos serviços e a participação da família no processo de inclusão na sociedade, tendo como objetivo desenvolver e ampliar a capacidade funcional e o desempenho dos indivíduos, além de aprimorar e praticar habilidades cognitivas, psicossociais, atitudinais e artísticas de modo que isso contribua para a conquista de autonomia, responsabilidade, autoconfiança e participação social. Pais, mães e cuidadores auxiliaram em parte do processo, fortalecendo suas relações.