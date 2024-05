Prefeitura fará pavimentação e reforma do sistema de drenagem em rua de Cumbica

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizará a pavimentação e a regularização da vala de drenagem da rua Panambi, uma importante via na Cidade Satélite de Cumbica.

De acordo com a Secretaria de Obras, responsável pela gerência do projeto, a rua mede 1.212 metros e a área de pavimentação é de 17.867,00 m². A extensão da vala de drenagem é de 876,20 metros e 33 bocas de lobo serão reformadas.

As obras na Panambi irão da praça Estrela do Norte até a rua João Alfredo. A previsão do início dos serviços preliminares é julho, da drenagem agosto e da pavimentação outubro, com a conclusão no final de novembro de 2024. O investimento será de R$ 15.899.331,49.