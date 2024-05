Guarulhos Rhynos avança à semifinal da São Paulo Football League

- PUBLICIDADE -



Um domingo histórico e emocionante no esporte guarulhense. No último lance, o Guarulhos Rhynos anotou um field goal (chute entre as traves que vale três pontos) e venceu na cidade de Taubaté o Rio Preto Weilers, de virada, por 10 a 7, pela São Paulo Football League. Com o resultado, os guarulhenses se classificaram à semifinal da competição de futebol americano.

A vitória do Rhynos fortaleceu o elenco de Guarulhos para os próximos desafios dentro do torneio. “O grande ponto foi se firmar como um forte candidato ao título. Estávamos jogando bem a competição, mas vencer um adversário desse nível nos dá essa convicção. Não ganhamos nada ainda, mas o foco é se preparar para os playoffs. Vamos usar este intervalo de jogos para realizar todos os ajustes e recuperar os atletas lesionados”, disse Antônio Fabião, técnico da equipe.

O time da cidade terá três semanas antes da semifinal, dia 16 de junho, em partida única. O adversário ainda será definido.