Dia D de arrecadação para o município de Esteio garante mais duas toneladas de donativos

- PUBLICIDADE -



Mais duas toneladas de doações foram arrecadadas pela Prefeitura de Guarulhos neste domingo (19), no dia D de arrecadação de produtos essenciais para Esteio, cidade do Rio Grande do Sul adotada por Guarulhos afetada pelas cheias que atingiram o Estado nas últimas semanas. A ação aconteceu na tenda principal do Bosque Maia e recebeu roupas, materiais de limpeza, itens de higiene, alimentos não perecíveis e água.

Até o dia 31 de maio o ponto de arrecadação segue sendo o Banco de Alimentos de Guarulhos, instalado na alameda Tutoia, 534, Gopoúva. A população pode buscar o endereço de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, explica que para empresas e instituições que fazem grandes arrecadações, mas não conseguem levar até o Banco de Alimentos, é possível solicitar que as equipes façam a retirada pelo telefone (11) 2087-7400.

Participação das equipes do Samu

Na última sexta-feira (17) o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Guarulhos entregou no Banco de Alimentos a sua colaboração solidária ao Rio Grande do Sul. Juntos os funcionários do órgão arrecadaram 6,5 mil quilos de itens essenciais como roupas, água potável, material de limpeza e outros artigos de primeira necessidade, além de rações para cães e gatos.