Ascas Ponte Alta e Amigos Futebol e Samba são campeões da Taça GRU Série 50tão e 40tão

No último sábado (18) o Estádio Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato, foi palco das finais da Taça GRU de Futebol Série 50tão e 40tão. O Ascas Ponte Alta foi o campeão pelo 50tão e o Amigos Futebol e Samba venceu na categoria 40tão.

No primeiro jogo o Ascas Ponte Alta garantiu o campeonato ao vencer o Esquadrão do Alemão por 3 a 2. Já na segunda partida o Amigos Futebol e Samba goleou o Vila Nova Inocoop por 4 a 0.

Durante o cerimonial de encerramento da competição o prefeito Guti falou sobre o esporte amador na cidade. “Parabéns às equipes finalistas. O bom do esporte, principalmente do amador, é curtir o momento e depois a resenha no final. Então aproveitem este dia”.

Finalistas da Taça GRU – Série Rubi

Neste domingo (19) a Taça GRU conheceu as finalistas da Série Rubi, em disputas também realizadas no Estádio Oswaldo de Carlos. No primeiro jogo o Cardoso City venceu o R100/Vila Guaru por 3 a 2. Já no duelo seguinte, o 100 Limite/Sea se garantiu na decisão ao vencer o Favela Ponte Alta por 5 a 4, nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar por 0 a 0. A final ainda não tem data definida.