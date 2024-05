Prefeitura promove encontro em defesa da luta antimanicomial

- PUBLICIDADE -



Nesta terça-feira (28) profissionais da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde de Guarulhos promoveram um encontro no Bosque Maia para conscientizar e sensibilizar a população sobre os direitos das pessoas em sofrimento psíquico grave ou com transtornos mentais e a respeito da importância do cuidado em liberdade.

O evento aconteceu em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, e contou com a presença de profissionais da rede, gestores e cerca de 200 usuários dos oito Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município.

A mobilização trouxe à tona a necessidade de lutar contra tratamentos indignos, estigmas e preconceitos a que são submetidas as pessoas com transtorno mental. Os participantes discutiram os cuidados em saúde no território, autonomia, reinserção social e políticas de saúde.

O encontro também contou com apresentações musicais e poéticas, cartazes de apoio à luta antimanicomial e microfone aberto, um momento em que alguns usuários dos CAPS fizeram relatos pessoais sobre histórias e conquistas a partir do cuidado em liberdade.

Para encerrar as celebrações, nesta quarta-feira (29) será comemorado o primeiro aniversário do CAPS infantil Amigo Jovem, que oferece atendimento especializado ao público infantojuvenil. O evento começa às 13h e é aberto à população. O CAPS Amigo Jovem fica na rua São Martinho, 218, Cidade Industrial Satélite de Cumbica.