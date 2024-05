Roubos de veículos em Guarulhos aumentam 35% no mês de abril

- PUBLICIDADE -



No mês de abril, a cidade de Guarulhos registrou um aumento de 35% em roubos de veículos, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Só no último mês, foram registrados 141 ocorrências de roubos de veículos, um aumento de 37 casos a mais.

Já em relação a furtos de veículos, que significa quando os itens são levados sem qualquer tipo de agressão ou hostilidade, os casos diminuíram em 11% no último mês. Enquanto em março de 2024, as ocorrências chegaram a 302 casos, em abril o número caiu para 266. Apesar da diminuição, de janeiro a abril deste ano, os registros de furtos de veículos já passaram dos mil, atingindo a marca de 1.144.

Estupros

Os casos de estupros em Guarulhos permaneceram com a mesma quantidade no mês de abril, com 30 ocorrências. Dessas 30, os casos de estupros caíram de 10 para 6 e os registros de estupros de vulneráveis aumentaram de 20 para 24.

Os dados ainda mostram que entre estupro e estupro de vulnerável, a diferencia de quantidade é expressiva. De janeiro para abril de 2024, Guarulhos teve 20 casos de estupro e 102 de estupro de vulnerável. Uma diferença de 82 ocorrências.