Encontro Lixo Zero Guarulhos Melhores Práticas reúne iniciativas sustentáveis no Adamastor

- PUBLICIDADE -



Teve início nesta terça-feira (4) o Encontro Lixo Zero Guarulhos Melhores Práticas no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo. O primeiro dia do evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, contou com a presença de autoridades e de diversos expositores de iniciativas de promoção da sustentabilidade.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, falou sobre a importância da adesão da população às iniciativas de preservação da natureza, dentre elas a coleta seletiva. “Apesar de Guarulhos contar com a coleta em todos os bairros, apenas 4% do resíduo reciclável produzido diariamente na cidade chega de fato às cooperativas, nas quais gera renda a muitas famílias. Diante disso, para aumentar a adesão da população ao serviço, realizamos eventos como este, além de iniciativas como visitas e atividades em escolas e empresas”, afirmou o gestor.

A programação do dia contou com painéis sobre compostagem e agricultura familiar com os assuntos lixo orgânico, sustentabilidade e meio ambiente, biodigestor, composteira comunitária e reciclagem, vermicompostagem na escola, horta hidropônica, agroecologia e produção de vida na Unifesp Guarulhos. O evento segue nesta quarta-feira (5).

Confira a programação

9h – Painel Educação Ambiental – Instrumentos Pedagógicos para uma Escola Lixo Zero

Convidado: Colégio Agostiniano Mendel

10h – Painel Sensibilização – Os 8 Rs da Sustentabilidade – Cacilda Aparecida Costa Paranhos

Projeto: Dedoches Sustentáveis: Estratégia lúdica para a promoção da educação em saúde – Caroline Góes dos Santos

Projeto: Projeto Lixo do Bem – Vanessa Hatayama

Projeto: Sustentabilidade e Solidariedade – Nakabi Reforço Escolar

Projeto: Amigos da praça e os resíduos no lugar certo – Ana Paula Rodrigues de Freitas

11h30 – Painel Escolas Rumo ao Lixo Zero

Projeto: Sustentabilidade, adquirindo valores para mudar o mundo – EPG Celso Furtado

Projeto: Escola Sustentável – EE Odete Fernandes Pinto da Silva e UNG

Projeto: Reciclagem de Óleo de Cozinha e Produção de Sabão e Pasta Brilho – Núcleo Assistencial Anália Franco II

Projeto: Lixeira Para a Prevenção de Inundações – PEI Celso Piva

14h – Painel Redução e Reúso

Projeto: Eko_Upcycling Lapidar – Espaço Cultural Nova Bonsucesso

Projeto: Maquetes com material reciclado, utilizado em exposições em escolas estaduais e CEUs de Guarulhos – Roberto Faria

Projeto: Eko Viver Melhor – Espaço Cultural Nova Bonsucesso

15h – Painel Reciclagem

Projeto: Cooperativa Guarulhos Recicla – Gerson Fernando Da Silva

Projeto: Cooperativa Eco Guarulhos – Érica Santos

Projeto: Reciclagem sustentabilidade – Dibpel Gerenciamento Resíduos Industriais Ltda.

Projeto: Vidro Vira Vidro – Massfix Reciclagem de Vidros

Projeto: Crédito de reciclagem de logística reversa – Instituto Rever

17h – Encerramento