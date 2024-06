Guarulhos aplica avaliação para alunos do ensino fundamental

- PUBLICIDADE -



Durante o mês de junho cerca de 50 mil estudantes do 2º ao 5º ano das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) realizam as provas do Avalia Mais, referentes ao primeiro semestre de 2024. As avaliações acontecem de forma online por meio dos laboratórios móveis, para diagnosticar, acompanhar e monitorar os resultados de aprendizagem dos estudantes.

Com a avaliação periódica dos alunos, a Secretaria de Educação contribui para a igualdade de acesso a uma educação de qualidade no munícipio. São realizadas provas objetivas para analisar os eixos comunicação e expressão, educação matemática e produção textual, os quais aprofundam as aprendizagens construídas pelos educandos em relação à leitura, à escrita e à resolução de problemas.

Após as provas são levantados dados que subsidiam as equipes escolares no planejamento de ações e na busca por soluções para que os direitos de aprendizagem sejam garantidos de acordo com a fase do desenvolvimento em que o aluno se encontra.

Desde 2021 as EPGs participam da avaliação totalmente online com a utilização de netbooks, o que tornou mais ágil, econômico e eficiente o processo. “Estamos numa era tecnológica, portanto, o uso de netbook para a realização das avaliações está alinhado com a proposta curricular na utilização das tecnologias no ambiente escolar, além de evitarmos o desperdício de papel, colaborando com o meio ambiente”, destacou João Gomes, diretor da EPG Inêz Rizzatto Rodrigues.

Nesta semana os alunos do 3º ano da EPG Inêz Rizzatto Rodrigues, no bairro Cidade Aracília, participam da prova Avalia Mais com acompanhamento e orientação de seus professores.