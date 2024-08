Quatro UBSs de Guarulhos estarão em funcionamento no sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (10) Guarulhos terá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas para atender a população das 8h às 16h. As UBS Vila Barros, Vila Rio de Janeiro, Bananal e Soimco estarão em funcionamento para prestar os serviços tradicionais, como consultas, vacinação e exames, além de ações de educação em consonância com as campanhas Agosto Dourado e Lilás – informações sobre a importância da amamentação nas quatro UBS abertas, orientações sobre violência contra a mulher nas UBS Vila Rio de Janeiro e Soimco e orientações sobre prevenção à tuberculose e a respeito da importância da vacinação na UBS Vila Barros.

Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente nas UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Serviços como vacinação, testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico e curativos serão disponibilizados por demanda espontânea, sem agendamento.

A vacinação contra a gripe foi prorrogada no município até que o estoque da vacina esteja esgotado. O imunizante está liberado para toda a população com mais de seis meses de idade. A meta é atingir 90% dos grupos prioritários, os quais podem ser conferidos em www.guarulhos.sp.gov.br/vacinagripe.

Serviço

UBS Vila Barros – rua Carlos Korkischko, 425 – Vila Barros

UBS Vila Rio de Janeiro – rua Lions, 40 – Vila Rio de Janeiro

UBS Bananal – rua Martinica, 11 – Parque Santos Dumont

UBS Soimco – rua Barão de Melgaço, 101 – Cidade Soimco