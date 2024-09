UNG e IBV instalam Banco Vermelho em prol ao feminicídio zero

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (20), o Shopping Metrô Itaquera receberá intervenção educativa e de mobilização do Instituto Banco Vermelho (IBV), em iniciativa de enfrentamento à violência contra a mulher. Em parceria com a Universidade Guarulhos (UNG), o mall abrigará um banco gigante, que será fixado na área externa do shopping, próximo à entrada principal, simbolizando a luta contra a violência de gênero, em convite a todos para sentar-se, refletir e agir sobre o tema. A instalação ficará disponível no local até o 31 de outubro.

Para Andrea Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho, a intervenção em São Paulo é um marco para o movimento. “Chegar a um Estado tão populoso e representativo, como São Paulo, e, especialmente em um shopping de grande circulação, é um avanço crucial na nossa luta pelo feminicídio zero. A parceria com o Shopping Metrô Itaquera só reforça o compromisso das empresas privadas com a pauta, que impacta diretamente a qualidade de vida de todos nós enquanto sociedade”, afirma.

A instalação, além de ser visualmente impactante, oferece conteúdo educativo sobre a Lei Maria da Penha e os diversos tipos de violência que as mulheres enfrentam. Um QR Code instalado no banco direcionará os visitantes para informações detalhadas sobre a lei e disponibilizará canais de ajuda para mulheres em situação de risco. O objetivo é proporcionar prevenção, educação e acesso a serviços de apoio.

Yuri Neiman, reitor da UNG, ressalta a importância da ação. “A parceria da Universidade Guarulhos com o Instituto Banco Vermelho reflete nossa preocupação em combater o feminicídio. E a instalação de um banco gigante, além de chamar a atenção para esta causa, é uma forma de mobilizar e conscientizar a sociedade para promover o respeito, a igualdade e a dignidade de todas as mulheres, fortalecendo a luta contra a violência doméstica”, pontua.

Ilton Nobrega, superintendente do Shopping Metrô Itaquera, também destaca o apoio à causa.

“Apoiamos essa ação para dar visibilidade aos direitos das mulheres e reforçar a importância de campanhas como essa, que luta pelo feminicídio zero em todo o Brasil”, comenta.

A ação faz parte da parceria entre o Instituto Banco Vermelho, o centro de compras e a UNG, e conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres.