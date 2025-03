SP amplia Delegacias de Defesa da Mulher com atendimento 24 horas

- PUBLICIDADE -







O Governo de SP entrega neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, sete Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) com atendimento 24 horas e 10 novas salas DDM online para ampliar o suporte às mulheres vítimas de violência.

As delegacias, que funcionavam até as 18h, passam a atender ininterruptamente, inclusive aos finais de semana e feriados, nas cidades São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. Com isso, todas as regiões passam a contar com uma DDM com atendimento 24h a partir deste sábado.

LEIA TAMBÉM: SP amplia rede de proteção à mulher e medidas protetivas crescem 41,7% em um ano

“Conseguimos alcançar a meta de dar atendimento 24 horas para esses casos em todo o estado, não só mais na capital, região metropolitana e outras poucas regiões no interior”, destacou a delegada coordenada das DDMs, Adriana Liporoni. “A situação de violência muitas vezes ocorre em horários críticos, fora do comercial, então aquela vítima precisa de uma resposta imediata do poder público e agora temos essa cobertura estadual”, afirmou.

O estado de São Paulo passa a contar com 141 Delegacias de Defesa da Mulher e todas contam com policiais treinados para atender esse tipo de ocorrência, além de ter uma estrutura própria com um ambiente acolhedor. Para a delegada coordenadora das DDMs, “essa expansão significa que independentemente de onde a mulher estiver, ela poderá contar com um atendimento especializado a qualquer momento, e representa um marco no combate à violência doméstica e familiar no estado”.

LEIA TAMBÉM: 12 serviços públicos essenciais para ajudar as mulheres no Estado de São Paulo

Em 2024, as DDMs prenderam mais de 10,6 mil agressores e instauraram mais de 98,9 mil inquéritos policiais para apurar os crimes de violência contra mulheres.

Novas Salas DDM

Neste sábado 10 novas salas DDMs online de atendimento exclusivo às mulheres também serão entregues nas cidades de Caçapava, Iguapé, Ibiúna, Porto Feliz, Cosmópolis, São Sebastião, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Junqueirópolis.

O estado passa a contar com 162 espaços que permitem que as vítimas de violência doméstica ou familiar sejam atendidas por uma equipe especializada da Delegacia de Defesa da Mulher por videoconferência para registro de ocorrência e solicitação de medidas protetivas.

LEIA TAMBÉM: Violência contra a mulher: saiba como denunciar ou buscar ajuda em SP

Os espaços são complementares ao atendimento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Elas foram criadas para atender vítimas de violência doméstica à distância, prestando apoio e garantindo mais acolhimento. Além das delegacias e salas, as mulheres podem registrar o boletim de ocorrência online, acessível 24 horas por dia, a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.