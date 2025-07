Estado de SP se consolida entre os maiores produtores de manga do Brasil

As frutas ocupam papel relevante na produção agropecuária e nas exportações brasileiras, e a manga tem se destacado como um dos principais produtos do setor. Em 2024, foi a fruta fresca mais exportada pelo Brasil, de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/Mapa), reforçando sua importância econômica e seu potencial de mercado. E o estado de São Paulo se consolida como um dos maiores produtores nacionais da fruta.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023 o estado ocupou a 3ª colocação no ranking nacional, com 212.225 toneladas colhidas, o que corresponde a 12,1% de toda a produção brasileira.

A cultura da manga se destaca em várias regiões paulistas. Levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA) e da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgãos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, aponta que a região central liderou a produção em 2024, com 2,4 milhões de toneladas. Em seguida vêm Ribeirão Preto (2,1 milhões), São José do Rio Preto (750,7 mil) e Barretos (655,5 mil). Juntas, essas quatro regiões respondem por 82,8% do total produzido no estado.

A manga também tem peso significativo na economia paulista, com valor estimado em R$ 489 milhões em 2024, figurando como a sexta fruta fresca com maior valor de produção no estado.

Originária do continente asiático, a manga é hoje amplamente cultivada em regiões tropicais como o Brasil. Além de seu sabor marcante, a fruta se destaca por seu valor nutricional, versatilidade e benefícios à saúde, fatores que impulsionam sua demanda tanto no mercado interno quanto externo.