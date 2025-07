Trecho do Expresso da Mantiqueira, que ligará SP a MG, será inaugurado

As primeiras viagens-teste do futuro Expresso da Mantiqueira estão programadas para este fim de semana, dias 5 e 6 de julho, partindo da plataforma da Estação Ferroviária de Cruzeiro (SP) até a Estação Rufino de Almeida, em um percurso de seis quilômetros que deve durar cerca de uma hora. A ativação do trecho marca um novo capítulo no resgate do transporte ferroviário turístico na região da Serra da Mantiqueira.

A operação simbólica acontecerá durante o 1º Encontro de Ferromodelismo de Cruzeiro, evento que reunirá expositores de várias cidades do país com maquetes ferroviárias, locomotivas em miniatura, peças temáticas e produtos voltados a colecionadores e entusiastas.

O trecho reativado faz parte do projeto de ligação entre os municípios de Cruzeiro (SP) e Passa Quatro (MG), formando o primeiro produto turístico ferroviário interestadual do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD). A linha, originalmente inaugurada em 1884, foi palco de passagens históricas, incluindo viagens do imperador Dom Pedro II.

A iniciativa integra o programa SP nos Trilhos, lançado pelo Governo de São Paulo, que prevê a retomada e modernização da malha ferroviária estadual com foco em transporte de passageiros, integração modal e desenvolvimento regional. O programa reúne 40 projetos e cerca de R$ 194 bilhões em investimentos, com expectativa de gerar 150 mil empregos e movimentar R$ 1,8 bilhão na economia paulista nos próximos dez anos.

A restauração dos primeiros seis quilômetros de linha férrea e da Estação Rufino de Almeida foi realizada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com investimento próprio de aproximadamente R$ 4,5 milhões. Além disso, o Governo do Estado destinou R$ 4 milhões para a construção do Museu Ferroviário e da Revolução de 1932, que será implantado na antiga Oficina Primitiva, ao lado da estação de Cruzeiro.

Para os visitantes que participarem da viagem inaugural, haverá também visita ao pátio histórico da ABPF, um espaço dedicado à preservação da memória ferroviária e à valorização do patrimônio cultural do Vale do Paraíba.