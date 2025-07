Mortes no trânsito recuam 9% na região metropolitana de SP, informa Detran-SP

O trânsito da região metropolitana de São Paulo, formada pela capital e outras 38 cidades, registrou diminuição de 9,3% no número de mortes em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao primeiro semestre deste ano com o mesmo intervalo do ano passado, houve redução de 5,3% nos óbitos do trânsito na região. Os dados são do Infosiga, a plataforma de estatísticas viárias do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O destaque é a redução nas mortes que envolvem pedestres e bicicletas, dois dos grupos mais vulneráveis do trânsito. Entre quem anda a pé, as perdas recuaram 27,6% ante junho de 2024 (de 76 para 55 óbitos) e 5% no semestre em relação ao mesmo período do ano passado (diminuição de 338 para 321 óbitos). Entre os ciclistas, o recuo foi ainda maior: de 36,4% na comparação mensal e de 29,4% na semestral.

As mortes ligadas a sinistros com motocicletas, que tiveram aumento de 2,3% na comparação mensal, mostram estabilidade no semestre, com uma diminuição de 0,4%. Óbitos relacionados a automóveis, por sua vez, embora tenham crescido 70,6% na comparação mensal, apresentam uma diminuição de 12,2% no semestre.

Capital e Guarulhos lideram melhora

Municípios mais populosos e povoados do estado, São Paulo e Guarulhos estão à frente da melhoria nos números do trânsito. A capital, que acumula uma redução de 7,5% nas mortes no ano e de 3,6% na comparação mensal, teve melhoras em todos os meios de transporte e entre os pedestres.

As bicicletas lideram os bons resultados, com 36,4% menos mortes no segmento (foram 14 no primeiro semestre, contra 22 no mesmo período do ano passado). Em seguida, vêm os óbitos com automóveis, que recuaram 16,4% no ano.

O grupo dos motociclistas, que reúne as maiores vítimas do trânsito, também teve redução de mortes na cidade de São Paulo: de 12,5% na comparação mensal e de 7,6% no semestre. Os pedestres vêm em seguida, com queda de 4,7% nas mortes em junho e de 1,6% no primeiro semestre.

Com 31,6% menos mortes no trânsito em junho deste ano, Guarulhos encerrou o semestre com um número 26,5% menor de óbitos. Aqui, chama a atenção o volume de vidas salvas entre os pedestres: o grupo teve menos da metade dos óbitos do ano passado, tanto na comparação mensal (-57,1%) como na semestral (-56,8%). Os sinistros com automóveis também mataram menos no ano, com queda de 26,7%.

Entre os motociclistas, Guarulhos teve 10% menos mortes em junho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2024. A cidade consolida, no semestre, recuo de 9,5% nos óbitos com motocicletas.