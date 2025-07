SP investe cerca de R$ 100 milhões em obras e aposta no turismo náutico no 1º semestre

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), encerrou o primeiro semestre de 2025 com importantes entregas para o desenvolvimento do setor no estado. Em um cenário de fortalecimento da atividade turística, a pasta ampliou ações de capacitação profissional, por meio da Academia do Turismo SP, apoio à infraestrutura, com entregas de obras, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), e promoção de destinos e articulação com o trade, consolidando o estado como um dos principais polos de turismo do país.

Com repasses superiores a R$ 99,1 milhões, a pasta reforçou, com o Dadetur, a infraestrutura de mais 20 municípios paulistas, entre Estâncias e Municípios de Interesse Turísticos (MITs). As obras estruturantes seguiram com as entregas de cinco estruturas náuticas nos municípios de Piraju, Araçatuba, Sales, Mira Estrela e Presidente Epitácio, totalizando R$ 6.840.667,68 em investimentos, localizados às margens dos Rio Grande, Rio Tietê e Rio Paraná.

No campo da qualificação, a Academia do Turismo contabiliza este ano 21 mil vagas oferecidas, 12 cursos personalizados e mais de 400 alunos inscritos, além de cinco workshops presenciais com a participação de mais de 500 participantes. A Secretaria também celebrou quatro novas parcerias estratégicas, totalizando 27 instituições parceiras, como a Fapesp e parques tecnológicos de Santos, Sorocaba e São José dos Campos, reforçando a conexão entre turismo, ciência e inovação.

A presença da pasta estadual em feiras e eventos totalizaram 71, sendo 23 nacionais e quatro internacionais, além de 17 roadshows no Brasil e no exterior, e 27 eventos promocionais e institucionais. Os festivais gastronômicos do Sabor de SP passaram por cinco cidades, com 495 pessoas capacitadas, 3.520 participantes e a presença de 50 jornalistas e agentes de viagem em press trips e famtrips, fortalecendo a divulgação dos destinos paulistas.

Novos roteiros temáticos

Com foco na diversidade e autenticidade dos destinos paulistas, a Setur-SP também lançou sete novos roteiros temáticos voltados à cultura do café, tradições judaicas, matrizes africanas e outros temas que traduzem a diversidade e a identidade do estado. No campo do desenvolvimento econômico, o II Fórum Internacional de Investimentos para o Turismo apresentou 58 projetos âncoras ligados à gastronomia, infraestrutura e hotelaria em todo o estado para 50 fundos e bancos de investimento nacionais e internacionais. Além disso, o acumulado do CrediturSP, maior programa de crédito turístico do Brasil, alcançou R$ 2,3 bilhões em crédito concedido para 1,5 mil empresas e 61 municípios atendidos.

“Temos trabalhado com foco na profissionalização do setor, na geração de oportunidades e na valorização da identidade turística de São Paulo. Os números mostram o compromisso do Governo do Estado com turismo mais inclusivo, desenvolvido e estruturado”, afirma o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

O bom desempenho do setor no primeiro semestre também se refletiu em datas comemorativas e feriados prolongados. O Carnaval, a Páscoa, os feriados de Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi foram responsáveis pelo fluxo turístico de quase 9 milhões de visitantes, movimentando mais de R$ 11 bilhões na economia, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET). Além disso, o Estado registrou crescimento de 24% na chegada de turistas internacionais em relação a 2024, com 1,378 milhão de visitantes entre janeiro e junho, conforme dados da Embratur.