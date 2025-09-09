Prefeitura realiza mais de 2,1 mil atendimentos pelo programa Saúde Toda Hora no sábado





A Prefeitura de Guarulhos realizou 2.106 atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jovaia, Jardim Presidente Dutra e Marcos Freire, no último sábado (6). As unidades estiveram em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora, que garante à população acesso ampliado aos serviços de atenção primária também fora dos dias úteis.

Entre os serviços oferecidos, destacaram-se 202 consultas médicas, 29 odontológicas e 222 de enfermagem. Além disso, 170 exames de Papanicolau foram coletados e 286 vacinas aplicadas. Na busca ativa de sintomáticos respiratórios, 154 pessoas apresentaram sinais de alerta.

A testagem rápida também teve destaque, com 312 exames realizados para diagnóstico de HIV (78), sífilis (78) e hepatites B (78) e C (78). Também ocorreram 148 atendimentos nas farmácias das unidades e outros 357 relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família.

As atividades coletivas reuniram 63 participantes em ações de saúde bucal e 163 em práticas voltadas ao bem-estar e à prevenção de doenças.

UBS em funcionamento no próximo sábado

No próximo sábado (13) o programa Saúde Toda Hora continuará com a abertura das UBS São Ricardo, Recreio São Jorge, Ponte Alta e Dona Luiza, oferecendo novamente serviços de atenção primária para a população. Consultas médicas e o exame de Papanicolau, são os únicos procedimentos que exigem agendamento prévio, os quais já podem ser agendados presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço:

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Recreio São Jorge: estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana