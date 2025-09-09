Projeto Partiu Trampo disponibiliza 120 vagas no Mercado Livre para jovens aprendizes nesta quarta-feira





Jovens de 16 a 22 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou técnico e desejam ingressar no mercado de trabalho, podem participar do projeto da administração municipal Partiu Trampo, que irá disponibilizar 120 vagas para jovens aprendizes trabalharem no Mercado Livre. A seleção de candidatos ocorrerá nesta quarta-feira (10), das 9h às 16h, na sede da Subsecretaria da Juventude (rua Guarulhos, 22), em Gopoúva. O interessado tem de comparecer ao local com os documentos pessoais (RG e CPF).

A jornada é de 30 horas semanais presenciais (seis horas diárias), de segunda a sexta-feira, e o salário oferecido é de R$ 1.069,48 por mês. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, vale-transporte e restaurante interno ou vale-refeição. Há possibilidade de efetivação na empresa.

O Partiu Trampo é uma iniciativa da Subsecretaria da Juventude, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, que auxilia tanto os jovens a entrar no mundo do trabalho quanto as empresas na divulgação de vagas para jovens aprendizes.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.