Prefeitura apoia Campanha de Doação de Sangue no Aeroporto de Guarulhos a partir desta terça-feira





A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Fundação Pró-Sangue e o Aeroporto Internacional, em Cumbica, realiza nesta terça (9) e quarta-feira (10) a 7ª Campanha de Doação de Sangue. A ação tem como objetivo mobilizar colaboradores, passageiros e a comunidade aeroportuária em uma ação de responsabilidade social. As coletas acontecerão das 9h às 15h, no mezanino do Terminal 2, no Auditório do Check-in B.

A campanha nasceu diante de desafios enfrentados pelos hemocentros de manter os estoques abastecidos e das dificuldades de deslocamento dos doadores até os centros de coleta, e os resultados das edições anteriores demonstram o impacto crescente da iniciativa. Em 2023, o número total foi de 176 bolsas. Já em 2024, foram ultrapassadas 267 bolsas de sangue nas duas campanhas realizadas.

“A primeira edição da nossa campanha de doação de sangue deste ano, realizada em abril, foi um verdadeiro sucesso, com a arrecadação de 197 bolsas — um resultado que mostra a força da solidariedade que circula por aqui. Agora, com esta que é a segunda edição de 2025 e a sétima desde o início da campanha, nossa expectativa é repetir ou até superar esse impacto positivo”, afirma Ana Ernica, Diretora Administrativa da GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto. “Aguardamos todos que passam diariamente pelo Aeroporto Internacional de São Paulo — sejam passageiros ou membros da comunidade aeroportuária — para dedicarem alguns minutos a esse gesto simples, rápido e que pode salvar vidas. Doar sangue é um ato de generosidade que transforma o destino de muitas pessoas”, complementa Ernica.

“A parceria com o Aeroporto de Guarulhos tem sido essencial para ampliarmos nossa missão em um espaço de intensa movimentação de pessoas, onde também contamos com passageiros, pessoas que circulam pelo local e colaboradores comprometidos com a causa social”, ressalta a Dra. Sandra Montebello, médica hematologista da Fundação Pró-Sangue.

Os doadores terão direito a 2 horas gratuitas no estacionamento Standard do Terminal 2 do aeroporto e, no dia, passarão por uma triagem seguindo as normas nacionais e internacionais. Também é obrigatória a apresentação de um documento original com foto, emitido por órgão oficial.

Para conhecer todos os requisitos necessários para doar sangue, acesse o site da Fundação Pró-Sangue: Requisitos básicos para doação.

7ª Campanha de Doação de Sangue

Data: dias 9 e 10 de setembro

Horário: das 9h às 15h

Local: Aeroporto Internacional de Guarulhos

Mezanino Terminal 2 – Auditório do Check-in B (Próximo ao restaurante Mania de Churrasco)

Estacionamento gratuito por 2h para doadores