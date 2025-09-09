Secretaria de Educação garante acessibilidade em avaliações do ensino fundamental





No decorrer da última semana, alunos do ensino fundamental das escolas da Prefeitura participaram de avaliações que contemplaram conhecimentos de matemática, comunicação e expressão e produção textual. Para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) elaborou 53 provas especiais ampliadas, com tamanho das letras maior, visando a atender crianças com baixa visão, assegurando assim que todos pudessem demonstrar seus conhecimentos da forma adequada, com recursos de acessibilidade aos conteúdos.

A professora Leonor da Silva Araújo da EPG Mario Lago, no Parque Primavera, também recebeu uma prova ampliada devido à baixa visão, para acompanhamento da aplicação. De acordo com a Secretaria de Educação, a avaliação é essencial para o planejamento pedagógico, possibilitando compreender sobre o desenvolvimento de cada educando do 1º ao 5º ano e, desta forma, propor estratégias que favoreçam o avanço das aprendizagens de cada estudante pelo professor.

Além de assegurar a equidade no acesso à aprendizagem, os resultados permitem que os professores planejem de forma mais assertiva os saberes que precisam ser consolidados. As provas foram elaboradas com base no documento Matrizes e Escalas – Avalia Mais, criado a partir da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários – QSN.