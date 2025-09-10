InvestSP recebe delegação da África do Sul para discutir oportunidades de investimentos e aumento das exportações





A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), recebeu na terça-feira (9) uma delegação com autoridades da África do Sul. O objetivo do encontro, realizado na sede da SDE, na zona oeste da capital, foi debater oportunidades de investimentos e projetos conjuntos, além da abertura de espaço para empresas paulistas no mercado sul-africano.

A avaliação da InvestSP é de que há margem para ampliar as relações comerciais entre o Estado e a África do Sul que, no ano passado, comprou de São Paulo cerca de US$ 618 milhões em mercadorias – o equivalente a R$ 3,3 bilhões, na cotação atual. A pauta exportadora paulista se mostrou diversificada, com destaque para equipamentos pesados, como tratores rodoviários, e itens do agro, como açúcares e amendoim – nos dois casos, São Paulo é o maior produtor do país.

“Esses encontros se somam às missões internacionais e às ações de capacitação e diplomáticas que realizamos para criar oportunidades para empresas paulistas nos mais diversos mercados, sempre com foco em ganho de competitividade, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda”, diz a diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, Julia Saluh.

A visita da deleção da África do Sul aconteceu cinco meses depois da primeira missão internacional da InvestSP para o país. Em abril, a agência levou uma comitiva com autoridades e empresas para promover São Paulo e incentivar a geração de negócios na área do turismo. A existência de voos diretos para o país africano a partir de São Paulo, com duração de cerca de 8 horas, pode favorecer o fluxo de turistas e as relações comerciais entre eles.

Destaque, ainda, para o Exporta SP, programa gratuito de capacitação para exportação coordenado pela InvestSP e que já formou mais de mil empresas de micro, pequeno e médio porte, produtores rurais e startups, para que acessem o mercado externo. A agência também mantém uma rede de escritórios internacionais, com unidades na América do Norte, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, que dão suporte aos empreendedores paulistas que atuam ou pretendem atuar nesses mercados.