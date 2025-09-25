Guarulhos ganha duas novas estações de tratamento de esgoto que beneficiam 44 mil pessoas





O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inaugurou nesta quinta-feira (25) duas novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em Guarulhos, a Cabuçu e a Fortaleza. As obras ampliam as iniciativas da Sabesp para o projeto de universalização do saneamento no estado, beneficiando diretamente 44 mil pessoas e contribuindo para a redução da poluição no rio Tietê e em seus afluentes. Ambos os projetos fazem parte do programa estadual IntegraTietê, maior iniciativa de saneamento do Brasil.

Juntas, as duas novas estações vão receber o esgoto coletado de 9 mil residências de Guarulhos, cobrindo os bairros Chácaras Cabuçu, Jardim dos Cardosos, Jardim Fortaleza, Jardim Monte Alto, Jardim Siqueira Bueno, Novo Recreio e Recreio São Jorge. As obras da Sabesp receberam investimento de R$ 72 milhões.

“Essas ETEs são muito importantes para a região. Estamos saindo daquele cenário lá de trás, em que o Guarulhos não tratava o esgoto. Era uma situação crítica, mas neste ano estamos chegando a 45% de esgoto tratado. No final do ano que vem vamos bater 78% e, até 2029, vamos alcançar a universalização na cidade de Guarulhos, assim como os 371 atendidos pela Sabesp. Não dava para discutir a despoluição do rio Tietê se não olhássemos para os municípios do Alto Tietê e para Guarulhos. Isso é resultado de planejamento e é por isso que a carga orgânica do rio Tietê vai diminuir paulatinamente”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

Depois de tratado e despoluído, o efluente será direcionado para os córregos Cabuçu e do Entulho, contribuindo para a saúde dos próprios cursos d’água e do Tietê, que recebe suas águas. Além de contribuir para a preservação dos recursos hídricos e o desenvolvimento socioambiental da região, o tratamento contribui na melhoria da qualidade de vida dos moradores e da saúde pública.

“Guarulhos é um ponto essencial para alcançarmos a universalização e fazermos a diferença para o Rio Tietê. A Sabesp precisava ter mais investimento para a retirada de esgoto e a despoluição do Tietê. Não foi por acaso que fizemos o processo de desestatização: hoje temos R$ 20 bilhões em investimentos em andamento. São milhares de pessoas que não tinham coleta e tratamento e agora têm. Saneamento é saúde e qualidade de vida”, afirmou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Somadas, as duas novas ETEs terão capacidade de tratamento de 63 litros de esgoto por segundo, com um volume diário de mais de 5 milhões de litros, o equivalente a mais de duas piscinas olímpicas.

Em 20 meses, as ações da Sabesp no IntegraTietê conectaram 800 mil novas residências ao tratamento de esgoto na Grande São Paulo, incluindo áreas de baixa renda que até então não eram alcançadas. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram beneficiadas. As iniciativas já geram resultados: segundo o relatório Observando o Tietê 2025, da Fundação SOS Mata Atlântica, houve uma redução de 15,9% na mancha de poluição no último ano, com 33 km a menos de dispersão em comparação com 2024.

“Essas obras representam um avanço histórico no saneamento de Guarulhos, onde atuamos desde 2019, levando tratamento de esgoto para milhares de famílias. Estamos unindo inovação tecnológica e eficiência operacional para ampliar a cobertura de forma sustentável, garantindo mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental para a população”, declarou Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Inovação.

Tecnologias

A nova ETE Cabuçu será pioneira na Sabesp ao adotar a tecnologia de Biorreator com Biobobs, um sistema que integra tanques de tratamento biológico com pequenos suportes móveis, os chamados biobobs. Os micro-organismos se fixam nesses filtros e se desenvolvem, acelerando a decomposição da matéria orgânica e funcionando como um ‘aspirador’ para a remoção de nutrientes presentes no esgoto. Isso permite, por exemplo, um tratamento mais eficiente em menos espaço físico, reduz odores, gera menos lodo e facilita a operação da estação. Com investimento de cerca de R$ 36 milhões, a unidade atenderá 24.656 pessoas e representará um marco tecnológico para a Companhia.

Por sua vez, a ETE Fortaleza conta com a tecnologia de Lodos Ativados com Biocords, um aprimoramento do processo convencional que utiliza instrumentos fixos para aumentar o crescimento de biomassa, ampliando a eficiência da remoção de poluentes e otimizar a capacidade de tratamento sem necessidade de ampliar tanques. Essa solução também recebeu investimento de cerca de R$ 36 milhões e beneficiará 19.152 pessoas.

IntegraTietê

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o IntegraTietê prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo em prol do maior rio do Estado. O programa já garantiu investimentos de mais de R$ 22 bilhões em ações de despoluição desde 2023, com resultados expressivos em diferentes frentes.