USP é a latino-americana mais bem classificada no THE World Ranking









A USP é a melhor universidade latino-americana, de acordo com o THE World University Rankings, um dos principais rankings universitários internacionais. Elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE), o ranking foi divulgado nesta quinta-feira (9).

Classificada no grupo de 201-250, a USP se iguala a instituições como a Universidade de Illinois (Estados Unidos), Universidade de Surrey (Reino Unido), Universidade de Wollongong (Austrália), Universidade Tianjin (China) e Universidade de Tel Aviv (Israel).

No topo da lista está a Universidade de Oxford, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), e pelas Universidade Princeton e Universidade de Cambridge, empatadas na terceira colocação. Das dez primeiras posições, sete são de instituições norte-americanas.

A Universidade melhorou em 9 dos 18 indicadores adotados pelo ranking: reputação acadêmica, número de doutores titulados, orçamento, relação doutorados/bacharelados, reputação em pesquisa, investimentos em pesquisa, número de estudantes estrangeiros, colaboração internacional e captação de recursos da indústria.

“Neste ano, o destaque positivo desse ranking fica para o eixo Ensino, em que melhoramos em 4 dos 5 indicadores e subimos da 78ª para 68ª colocação global nessa dimensão. No eixo Ambiente de Pesquisa, estamos na 107ª posição global e bi eixo Indústria, na 128ª colocação”, destaca a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), Fátima Nunes.

Ao todo, o Brasil tem 59 instituições classificadas. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a segunda brasileira mais bem posicionada, no grupo entre 351-400. Em seguida, aparecem a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no grupo de 601-800.

Na edição deste ano, o ranking avaliou cerca de 2.100 instituições de ensino superior de 115 países. A avaliação levou em conta 18 indicadores, agrupados em cinco categorias: Ensino, Ambiente de pesquisa, Qualidade da pesquisa, Indústria e Internacionalização.

THE World University Ranking 2025 1º University of Oxford Reino Unido 2º Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos =3º Princeton University Estados Unidos =3º University of Cambridge Reino Unido =5º Harvard University Estados Unidos =5º Stanford University Estados Unidos 7º California Institute of Technology Estados Unidos 8º Imperial College London Reino Unido 9º University of California, Berkeley Estados Unidos 10º Yale University Estados Unidos 201-250 Universidade de São Paulo (USP) Brasil 351-400 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil

Reconhecimento internacional

A USP também se destacou em outros rankings universitários internacionais divulgados neste ano. No QS World University, elaborado pela Quacquarelli Symonds (QS), a USP foi a universidade mais bem classificada, na 108ª posição. No QS Latin America & The Caribbean Ranking, a Universidade ficou na segunda posição.

No Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborado pela consultoria chinesa Shanghai Ranking Consultancy, a USP foi classificada no grupo entre a 101ª e a 150ª posição, sendo a universidade ibero-americana mais bem colocada.

Em outro ranking da consultoria Times Higher Education, o THE University Impact, a USP ficou na 101-200ª posição. O ranking avalia como as universidades do mundo todo estão contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), em termos de pesquisa, divulgação e governança.

Mais informações sobre o ranking podem ser obtidas na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP.