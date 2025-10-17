Balanço metanol (17/10): casos descartados de intoxicação sobem para 369 em SP

Redação Guarulhos Hoje
-

O balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) desta sexta-feira (17) informa que o total de casos descartados por intoxicação por metanol, após análises clínicas/epidemiológicas e laboratoriais, subiu para 369. Foram descartados 30 casos desde o balanço de quarta-feira (17). Ao todo, o estado contabiliza 38 casos confirmados e 44 em investigação. 

O Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento aos casos.

LEIA MAIS: Polícia identifica postos de combustíveis suspeitos de vender etanol ‘batizado’ com metanol

A mobilização resultou em três operações nos últimos dois dias. Nesta sexta (17), a Polícia Civil cumpriu sete mandados em uma operação contra suspeitos de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas. A ação foi um desdobramento da operação realizada na semana passada que desmantelou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo. Na ocasião, uma mulher apontada como responsável pela fábrica clandestina foi presa em flagrante.

Na quinta, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos responsável por um esquema de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas em uma adega na Vila Formosa, em Campinas. Durante a ação, os policiais encontraram o estabelecimento em condições insalubres, com diversas bebidas vencidas, embalagens avariadas e fortes indícios de adulteração nos rótulos. 

A Secretaria da Fazenda também mobilizou equipes na quinta-feira, numa nova fase da operação “Gota a Gota”. A investigação aponta a ligação entre um dos fornecedores de bebidas e dois bares onde foram constatadas vítimas de intoxicação após o consumo de bebidas destiladas adulteradas. 

Dez alvos nas cidades de Guarulhos (6), Osasco (2) e na capital paulista (2) foram alvo de fiscalização. Oito deles não foram encontrados nos endereços declarados ao fisco, o que é um indício que as notas emitidas para estes estabelecimentos são “frias”. Por isso, as oito empresas tiveram inscrições estaduais suspensas. Com a operação, sobe para 23 o número de estabelecimentos com inscrições estaduais suspensas preventivamente. Com a medida, essas empresas não têm mais a permissão de emitir notas fiscais, comprar ou vender mercadorias.

Reforçando os trabalhos de fiscalização, o Procon-SP esteve em 22 estabelecimentos que comercializam bebidas entre os dias 13 e 17, não encontrando bebidas suspeitas de adulteração ou falsificação; em 14 desses estabelecimentos, no entanto, foram encontradas irregularidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor.

Veja os principais números atualizados do gabinete de crise

Casos de intoxicação:

– 82 casos no total

– 44 em investigação, sendo dois óbitos (um do município de São Paulo, de 50 anos – um de Piracicaba de 49 anos); 

– 38 casos confirmados, com 6 óbitos (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; um homem de Osasco de 23 anos e um homem de 37 anos de Jundiaí).

– 369 casos descartados no total

Apreensões:

– Mais de 21,7 mil garrafas apreendidas desde o dia 29/9 (Mais de 71,7 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025) 

– 481,2 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9 (Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano)

– Mais de 129,3 mil vasilhames vazios apreendidos

– 15 barris apreendidos

Prisões:

60 pessoas presas; 39 desde o dia 29/9

Interdições:

15 estabelecimentos interditados cautelarmente

Suspensões de inscrições estaduais:

23 estabelecimentos com inscrições estaduais

Situação de casos por cidade:

 ConfirmadosDescartadosEm investigaçãoTotal
ARACATUBA11
ARARAQUARA11
AREALVA11
ATIBAIA11
BARRINHA11
BURITAMA11
CAJAMAR112
CAJURU22
CAMPO LIMPO PAULISTA11
CARAGUATATUBA33
CARAPICUIBA22
CARDOSO11
CATANDUVA11
COTIA11
CUBATAO11
DIADEMA2020
EMBU11
EMBU DAS ARTES22
ESPIRITO SANTO DO PINHAL11
FERRAZ DE VASCONCELOS22
FRANCISCO MORATO22
FRANCO DA ROCHA11
GUARULHOS18211
IBATE11
INDAIATUBA33
ITAPECERICA DA SERRA11
ITAPEVI112
ITAQUAQUECETUBA77
ITU11
JACAREI11
JUNDIAI123
LIMEIRA11
LORENA11
MAIRINQUE11
MAIRIPORA22
MARACAI11
MAUA99
MOGI DAS CRUZES22
MONGAGUA111
MORRO AGUDO11
OSASCO316120
OURINHOS44
PIRACICABA213
POA11
PRAIA GRANDE224
PRESIDENTE PRUDENTE11
RIBEIRAO PIRES22
RIBEIRAO PRETO33
RINCAO11
RIO CLARO22
SANTA FE DO SUL11
SANTA ISABEL11
SANTA RITA DO PASSA QUATRO11
SANTO ANDRE111113
SANTOS112
SAO BERNARDO DO CAMPO69622124
SAO CAETANO DO SUL112
SAO JOSE DOS CAMPOS17614
SAO PAULO221113136
SAO SEBASTIAO11
SAO VICENTE22
SOROCABA415
SUZANO11
TABOAO DA SERRA11
VALINHOS11
VARGEM GRANDE DO SUL11
VARGEM GRANDE PAULISTA11
VINHEDO11
VOTORANTIM22
3836944451

Canais de denúncia 

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo: www.webdenuncia.sp.gov.br. O Procon-SP também recebe denúncias: pelo Disque 151 e pelo site www.procon.sp.gov.br. O órgão de defesa do consumidor ganhou um atalho no site para as denúncias relacionadas aos casos.

Dados da SSP atualizados em 17/10/2025 às 17h

