UNG realiza Odonto Futuro para profissionais de saúde bucal da rede pública





A Universidade Guarulhos (UNG) promoveu a edição do Odonto Futuro, projeto gratuito voltado a profissionais de Odontologia que atuam na rede pública da cidade e buscam aprimoramento continuado nas áreas de Ortodontia, Odontopediatria, Endodontia, Dentística, Prótese, Farmacologia, Periodontia e Cirurgia Oral Menor. Neste ano, os temas propostos foram inclusão de tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e saúde mental dos pacientes.

As palestras foram ministradas pelos Professores-Doutores Jussara dos Santos e Ewerton Dias, do programa de Pós-graduação em Enfermagem da Instituição de Ensino Superior. A programação abordou as práticas de acolhimento integral e empatia durante o atendimento de pacientes com sofrimento psíquico; a relevância do trabalho interdisciplinar no cuidado desses pacientes; e a atenção com a saúde psicológica do profissional. Outras temáticas apresentadas foram a integração das inovações tecnológicas e os procedimentos médicos; as estratégias de atendimento em comunidades carentes; e as habilidades para atualização e educação permanente dos profissionais.

A doutora e coordenadora do programa de Mestrado Profissional em Ortodontia da UNG, Ana Carla Nahás reforçou o propósito acadêmico do projeto em promover o avanço das habilidades dos cirurgiões-dentistas. “Além dos conhecimentos técnicos da saúde bucal, nesta edição, o projeto trouxe a importância da saúde mental dos pacientes e a melhor forma do dentista abordar e interagir nestes casos”, informou.