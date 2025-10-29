Saúde Toda Hora supera 1,6 mil atendimentos em quatro UBSs no último sábado





Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos cuidados de atenção primária de saúde, o programa Saúde Toda Hora levou atendimento a quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no último sábado (25). Juntas, as UBSs Jardim Vila Galvão, Novo Recreio, Cidade Seródio e Dona Luiza realizaram 1.624 atendimentos entre 8h e 16h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram realizadas 142 consultas médicas e 235 de enfermagem, além de 22 atendimentos odontológicos. As equipes também realizaram 124 coletas de Papanicolau, exame fundamental para a prevenção do câncer do colo do útero.

A vacinação totalizou 217 doses aplicadas, sendo 135 de rotina (entre elas, dez contra a poliomielite), além de 58 contra a influenza, 21 contra a dengue (1ª e 2ª doses em adolescentes de 10 a 14 anos) e 3 contra a COVID-19 destinadas a grupos prioritários. Já os testes rápidos somaram 348, divididos igualmente entre HIV, sífilis e hepatites B e C, contribuindo para o diagnóstico precoce e a prevenção de infecções.

As equipes das UBSs também realizaram 291 atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família, 15 buscas ativas de sintomáticos respiratórios e 147 atendimentos nas farmácias. As atividades coletivas reuniram 83 participantes, sendo 38 em ações de saúde bucal e 45 de atividades voltadas à campanha Outubro Rosa.

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O Saúde Toda Hora é uma estratégia da Secretaria da Saúde que, aos sábados, abre unidades de diferentes regiões da cidade para oferecer atendimentos ampliados à população. Neste sábado (1º) será a vez das UBSs Itapegica, Belvedere, Santa Paula e Parque Jandaia receberem a iniciativa, com consultas, vacinação, exames preventivos e diversas ações voltadas ao cuidado integral.

Vale destacar que somente consultas e o exame Papanicolau devem ser agendados previamente na UBS ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Itapegica: avenida Rotary, 1.453, Vila Hermínia

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia